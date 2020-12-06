شريف رمزي بإطلالة أنيقة في خامس أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
09:38 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر
أطّل الفنان شريف رمزي علي السجادة الحمراء بإطلالة "سيمي فورمال" خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .
ارتدي "رمزي" جاكت باللون البيج الفاتح، مع تيشيرت كحلي غامق، وبنطلون من الجينز، وحزام بني،
ونسق مع الإطلالة ساعة يد، باللون الأسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.