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ببليزر من المخمل.. خالد كمال علي ريد كاربت مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

09:26 م الأحد 06 ديسمبر 2020

كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر

ظهر الفنان خالد كمال علي السجادة الحمراء بإطلالة مختلفة خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

ارتدي "خالد" جاكت من قماش المخمل باللون الماروني وجاء الجاكيت بتصميم كلاسيكي فريد بثلاثة أزرار من اليمين وسلسال.

ونسق مع الإطلالة قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
خالد كمالخالد كمال

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