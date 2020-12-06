ببليزر من المخمل.. خالد كمال علي ريد كاربت مهرجان القاهرة
مصراوي Masrawy
09:26 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر
ظهر الفنان خالد كمال علي السجادة الحمراء بإطلالة مختلفة خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .
ارتدي "خالد" جاكت من قماش المخمل باللون الماروني وجاء الجاكيت بتصميم كلاسيكي فريد بثلاثة أزرار من اليمين وسلسال.
ونسق مع الإطلالة قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.