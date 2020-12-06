مريم الخشت بإطلالة جذابة ومكياج قوي في مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت - نورهان محمد

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة جذابة علي السجادة الحمراء بإطلالة خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت "مريم" جاكت طويل باللون الأسود ونسقت معه توب وجيب من نفس اللون، وإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلتين إحداهما قصيرة والأخري طويلة، مع حلق وخاتم

واختارت حقيبه يد بألوان مبهجة ومتعددة، واعتمدت مكياجاً قوياً.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.