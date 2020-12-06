مريم الخشت بإطلالة جذابة ومكياج قوي في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
09:27 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة جذابة علي السجادة الحمراء بإطلالة خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.
ارتدت "مريم" جاكت طويل باللون الأسود ونسقت معه توب وجيب من نفس اللون، وإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلتين إحداهما قصيرة والأخري طويلة، مع حلق وخاتم
واختارت حقيبه يد بألوان مبهجة ومتعددة، واعتمدت مكياجاً قوياً.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.