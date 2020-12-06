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لن يستطيعوا العيش.. 700 ألف منزل تركي بلا كهرباء وغاز لهذا السبب

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لن يستطيعوا العيش.. 700 ألف منزل تركي بلا كهرباء وغاز لهذا السبب لن يستطيعوا العيش.. 700 ألف منزل تركي بلا كهرباء وغاز لهذا السبب
تفاصيل في استجواب من برلماني لوزير الطاقة "دونماز" يدعوه إلى إيجاد حل

لن يستطيعوا العيش.. 700 ألف منزل تركي بلا كهرباء وغاز لهذا السبب

تعاني 123 ألف أسرة تركية من انقطاع الكهرباء، و590 ألف أسرة من انقطاع الغاز الطبيعي، وذلك بسبب الديون المتراكمة عليهم.

تفصيلاً، كشف استجواب برلماني تقدم به نائب حزب الشعب الجمهوري عن المأساة التي تعيشها الآلاف من الأسر التركية بسبب الديون المتراكمة عليها.

وقد سأل "آيدن"، خلال استجوابه، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، عن عدد المشتركين الذين تم قطع عنهم الكهرباء بسبب عدم تسديد الاشتراك.

وكان الجواب من وزارة الطاقة صادماً، حيث أوضحت أنه تم قطع الكهرباء عن 123 ألف أسرة، والغاز الطبيعي عن 590 ألف أسرة بسبب عدم سداد الاشتراك.

وانتقد "آيدن" رد وزير الطاقة؛ حيث قال: "نحن الآن في فصل الشتاء، ربما كان انقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي ليس أزمة كبيرة في الصيف، لكنه أزمة في الشتاء. ظروف الناس بالأساس في ظل صعبة، ويضاف إليها ديون الكهرباء والغاز الطبيعي، لن يستطيع الناس العيش بهذه الطريقة".

وتابع: "العائلات تشعر بالبرودة، يتم قطع الضوء عن المنازل، لا بد أن تضع مشكلات المواطنين على أجندتها وتجد حلا في أسرع وقت ممكن".

ويعاني الشعب من ارتفاع الأسعار، وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال نوفمبر الماضي مسجلا 14 بالمئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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