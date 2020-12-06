جدارية وطنية.. "أمين الباحة" يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

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بمشاركة أكثر من 400 متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ظهر اليوم، فعاليات الأمانة والبلديات التابعة لها بالاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، وتدشين أسبوع التطوع البلدي، بمشاركة أكثر من (٤٠٠) متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأطلق الدكتور "السواط" الفعاليات التطوعية بإنجاز تنفيذ الجدارية الوطنية الواقعة على طريق الملك فهد وسط مدينة الباحة، والتي حملت صور ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتم تزيينها ببعض الشعارات والعبارات الوطنية باستخدام الخط العربي الجميل والصور التراثية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة؛ حيث قام على تنفيذها عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين من أبناء المنطقة.

بعد ذلك شارك الدكتور السواط في فعالية زراعة الأشجار المحلية لزيادة الرقعة الخضراء بطريق الملك فهد بمشاركة عدد من المتطوعين والفِرَق التطوعية.

وشكر أمين منطقة الباحة الفِرَق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعاليات؛ مؤكدًا استمرار تنفيذ الفعاليات خلال الأسبوع الجاري في كل المدن والمحافظات؛ مضيفًا أنه سيتم الاحتفاء بالمتطوعين المشاركين وتكريمهم وإبراز جهودهم والتسويق الإعلامي لأعمالهم التطوعية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التطوع، من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية اللازمة.

وأضاف الدكتور "السواط" أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة؛ سوف تستمر في تنفيذ الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع، من خلال العمل على استزراع المزيد من الأشجار والنباتات المحلية المناسبة؛ لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدن والمحافظات، وتنفيذ جداريات أخرى في مدن المنطقة، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والهيئات التطوعية لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع.

وفي الختام أشاد الدكتور "السواط" بجهود الفِرَق التطوعية المشاركة وهم: فريق عطاء التطوعي، وفريق رغدان التطوعي، ومؤسسة نون للفنون، وكذلك المتطوعون الأفراد المشاركون في الفعاليات؛ مؤكدًا أن أمانة المنطقة تتيح وتوفر القنوات المناسبة لمشاركة المتطوعين في خدمة المجتمع على مدار العام.