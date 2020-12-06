أخبار عاجلة

الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
هيئة الدواء: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بقيمة 20 مليون جنيه -
باب السيدة زينب يفتتح الحلقات التعريفية بمتحف الفن الإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات

Print
رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات
تطلع من كبار الملاك المشاركة وقال: نريد الإسهام في الصناعة الحقيقية

رئيس نادي الإبل عن شوط

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن شوط الإنتاج "التلاد"، هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، متطلعاً من كبار الملاك، المشاركة في منافسات كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال "ابن حثلين"، في مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع برنامج مجالس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز: "أتمنى من كبار الملاك المشاركة في شوط الإنتاج لأنه هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، مثل ما الفحل وإنتاجه هو المحك الحقيقي لصناعة الفرديات، لذك نرغب في الإسهام في الصناعة الحقيقية للفردية من خلال الفحل والإبل المنتجة، معتبراً أن الأول في شوط كأس النادي يعد أفضل مزرعة إنتاج في العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعمل الآن على تقوية هذا الشوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

شبكة عيون الإخبارية