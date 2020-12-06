بالفيديو: جمل يقتحم مستشفى في مصر.. ومعاقبة ممرضة

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تعليق رسمي على الواقعة

فوجئ العاملون في أحد المستشفيات المصرية، بجَمَل يقتحم المكان، بعد أن تخطى رجال الأمن؛ فيما صوّر بعضهم الواقعة بكاميرات الهواتف؛ ليثير مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤدي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الممرضة التي صوّرته.

وأظهر مقطع الفيديو تَجول الجمل داخل أروقة مستشفى "أوسيم"، التابعة لمركز ومدينة أوسيم؛ بينما يحيط به مجموعة من العاملين، في محاولة لإخراجه من المكان.

وفي تعليق رسمي بشأن الواقعة، أوضحت محافظة الجيزة أن أحد أهالي المنطقة كان يقود الجمل إلى "السلخانة" (أي المكان الذي سيتم ذبح الجمل فيه)؛ إلا أن الحيوان نجح في الإفلات من الرجل والهروب ثم الدخول إلى المستشفى، حسب "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال مدير مستشفى أوسيم، الدكتور رضا وليد، إنه تم معاقبة الممرضة التي صوّرت مقطع الفيديو، إلى جانب جميع العاملين في شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المستشفى.

وقال: "من غير اللائق أن يقف العاملون لتصوير كارثة اقتحام الجمل للمستشفى؛ فقد كان من الممكن أن يدهس هذا الحيوان أحدًا بأقدامه حتى الموت"؛ وفق ما ذكره موقع "بوابة الأهرام".

وقرر مدير المستشفى معاقبة الممرضة التي صوّرت الفيديو بخصم 3 أيام من راتبها؛ لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا من وكيل الصحة بالجيزة محمد منصور، لنقلها من عملها؛ "لأنها ليست قدوة ولم تحسن التصرف".