"كيان" والاتحاد السعودي للدراجات يشاركان في الاحتفاء بيوم التطوع العالمي

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مع فريق "كلنا بركة" التطوعي.. أركان صحية وغذائية وترفيهية وثقافية متنوعة

انطلاقًا من أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع وتفعيله، وحرصًا من جمعية "كيان" للأيتام على مشاركة أبنائها في هذا اليوم، وتعميق حب التطوع في نفوسهم؛ شاركت أمس الجمعية والاتحاد السعودي للدراجات في الاحتفاء بيوم التطوع العالمي مع فريق "كلنا بركة" التطوعي، بقيادة ريم العرفج عضو جمعية كيان، بحضور رئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، ونورة الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية للجمعية شيخة العتيبي.

وقالت رئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي: إن اليوم العالمي للتطوع مناسبة غالية جدًّا ونحن في كيان نسعى لتفعيلها كل عام وقد شاركنا فيها مع الاتحاد السعودي للدراجات؛ فيما نفذه لنا فريق "كلنا بركة" بقيادة ريم العرفج الداعمة لبرامج الجمعية وفريقها التطوعي المتميز الذي يضم متطوعات سعوديات نفتخر بهم، وكل جزء من هذه الفعالية يدعم تطلعات أبنائنا الأيتام؛ فقد أبدعوا في جميع الأركان الهادفة التي خُصصت لهم في هذا اليوم وخاصة في ركن الرسم؛ حيث ظهرت مواهبهم وإبداعاتهم للعيان.

وثمّنت "الغامدي" هذه المبادرة الرائعة والهادفة التي قدّمتها ريم العرفج وفريق "كلنا بركة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وشكرتهم على جهودهم المبذولة لإسعاد أبناء كيان وبث السرور في نفوسهم واستشعار أهمية هذا اليوم.

واشتملت الفعالية على العديد من الأركان الصحية والغذائية والترفيهية والثقافية المتنوعة التي تلبي احتياجات أبناء الجمعية وترسم الابتسامة على وجوههم وقضى الأطفال أوقاتًا سعيدة ومسلية ومفيدة؛ وفي الختام قدّم فريق دراجات هوائية هدايا لجميع الأطفال الحاضرين.