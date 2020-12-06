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بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:53 صباحاً
تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
نصائح حول كيفية محاربة "كآبة العطلات" خلال جائحة كورونا
فيديو
cnn arabic
الأحد 06 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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