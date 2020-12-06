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هذا الفطور مثالي لمرض السكري من النوع الثاني

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هذا الفطور مثالي لمرض السكري من النوع الثاني هذا الفطور مثالي لمرض السكري من النوع الثاني
مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات

هذا الفطور مثالي لمرض السكري من النوع الثاني

تؤكد جمعية السكري الأمريكية، أن البيض هو وجبة الإفطار المثالية للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري.

وتفيد صحيفة Express، بأن الخبراء يشيرون، إلى أن بيضة دجاج واحدة تحتوي على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات وحوالى سبعة غرامات بروتين، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وجاء في بيان جمعية السكري الأمريكية: "أظهرت الدراسات، أن تناول البيض بصورة دورية منتظمة على الريق، يحسن مستوى الغلوكوز في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من المرض".

ووفق " اليوم" يشير الأطباء إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار، يُشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يمنعه من الإفراط في تناول الطعام خلال النهار، ويساعد أيضًا على تخفيض نسبة في الجسم.مرضى السكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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