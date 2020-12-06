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شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

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إزالة المباسط العشوائية والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل والحملات تتواصل

شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي؛ أن البلدية نفّذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قِبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأكَّد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدّسة.

شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

شاهد.. إتلاف 62 طن أغذية وخردوات لمخالفين في حوش بكر بمكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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