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أمازون تخلق 3400 وظيفة جديدة في

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أمازون تخلق 3400 وظيفة جديدة في السعودية أمازون تخلق 3400 وظيفة جديدة في
خلال فترة قصيرة منذ إطلاقها

أمازون تخلق 3400 وظيفة جديدة في السعودية

أعلنت أمازون عن توفيرها 3400 وظيفة جديدة في المملكة العربية خلال فترة قصيرة منذ إطلاقها "أمازون السعودية" قبل 6 أشهر إلى جانب زيادة شبكات محطات التسليم لتسريع أوقات التسليم للعملاء.

وقالت الشركة في بيان "إنها تركز على أمور مهمة في السعودية؛ منها خلق فرص للعمل والبنية التحتية للتسليم والتكنولوجيا؛ مشيرة إلى أنها أطلقت 3 محطات توصيل جديدة من عرعر إلى جازان ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأدى التوسع إلى خلق أكثر من 3 آلاف وظيفة دائمة وموسمية، مع رفع نسبة سعودة القوى العاملة الدائمة في أمازون إلى أكثر من 60%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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