أسبوع مليء بالإنجازات ترصده "سبق" .. المملكة الأكثر أمانًا والأولى في الذكاء الاصطناعي وبوادر انفراجة للأزمة الخليجية

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كف أيدي 12 موظفًا بالصحة وإحالة 22 مستثمرًا للنيابة العامة

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا عدة على المستوى المحلي والدولي ، وإذا تطرقنا للمستوى المحلي سنجد أنه كان حافلاً بالإنجازات، وذلك بعد تحقيق المملكة المرتبة الأولى عربيًا والـ 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وكذلك تحقيق المملكة المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر أمانًا بين مجموعة العشرين، كذلك أعلنت وزارة الصحة عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة، فيما أصدر وزير الصحة قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق.

وإليكم أبرز الأحداث المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي ترصدها لكم "سبق":

أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقةً في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020 ، كما حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيًا، والمركز 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالمركز 29 عالميًا من العام الماضي.

- وفق المؤشرات الدولية.. المملكة الأكثر أمانًا بين دول مجموعة العشرين

https://sabq.org/w8gWSC

- المملكة الأولى عربيًا والـ 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي

https://sabq.org/Th7Wyd

- رسالة من وزير العدل للقضاة: "لا اجتهاد في وجود النص النظامي"

https://sabq.org/jg9xWS

- برئاسة الملك.. "الوزراء" يبحث توفير اللقاحات المضادة لكورونا ويوافق على لائحة نظام الأحداث

https://sabq.org/75n3bq

- "الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

https://sabq.org/XJL3Sq

وشهد الأسبوع الماضي بوادر انفراجة في الأزمة الخليجية مع قطر، إذا أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن تقدم في حل الأزمة ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف، فيما هنأ أمير الكويت قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية، كما شكر خادم الحرمين على جهوده لحل الخلاف الخليجي مؤكدًا أنها قيادة رشيدة وحنكة معهودة.

- وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

https://sabq.org/dvSTV5

- أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية

https://sabq.org/9vFRTQ

- أمير الكويت يشكر خادم الحرمين على جهوده لحل الخلاف الخليجي: قيادة رشيدة وحنكة معهودة

https://sabq.org/WKd73F

- ترفعت به عن أي مهاترات.. السعودية تحصِّن الخليج وتعبر به لبر الأمان

https://sabq.org/dv7qbh

مزاعم تتكرر من إيران وهذه المرة على لسان وزير خارجيتها، باتهامه للمملكة باغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة، وهو الأمر الذي قوبل بتفسير واضح من وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حيث قال إن اليأس يدفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.

من جهة أخرى أدانت الخارجية الفرنسية الهجمات الحوثية على المملكة ومن يقف خلفها، مؤكدة أن هجمات الحوثي على السعودية إيرانية بالوكالة.

- النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس الأداء

https://sabq.org/B6kSKQ

- "الجبير": اليأس يدفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها

https://sabq.org/bVNt8P

- الخارجية الفرنسية: هجمات الحوثي على السعودية إيرانية بالوكالة

https://sabq.org/wCRtpD

- البيان الختامي "للتشاور السياسي" بين المملكة ومصر.. توافق الرؤى حيال العديد من القضايا في المنطقة والعالم

https://sabq.org/zMS36V

واستمرارًا لاجتثاث جذور الفساد، فقد علمت سبق بأن تحقيقات بدأت في مبالغ مالية صُرفت لموظفين من إحدى إدارات التعليم بمنطقة عسير، بعد تقاعدهم؛ وذلك بتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم، كذلك تمت إحالة 22 مستثمرًا إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم "دار الأركان" بمبلغ تجاوز المليار ريال، فيما أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالقتل تعزيرًا لمدان قتل رجلي أمن وأحكامًا ابتدائية بحق 12 متهمًا آخرين، كما ألقت الجهات الأمنية بينبع القبض على شخص نشر فيديوهات إباحية للأطفال عبر موقع تويتر.

- لا تغاضي عن الممارسات الخاطئة.. "الصحة" تكف أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق

https://sabq.org/Cx95hN

- إحالة 22 مستثمرًا إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم "دار الأركان" بمبلغ تجاوز المليار ريال

https://sabq.org/Rs5Fhg

- بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال.. "أمن ينبع" يُطيح بأحد المتورطين ويحيله للنيابة

https://sabq.org/3KzpLx

- القتل تعزيرًا لمدان قتل رجلي أمن.. "الجزائية" تصدر أحكامًا ابتدائية بحق 12 متهمًا

https://sabq.org/nSzF82

وضمن أحداث الأسبوع فقد أعلنت الموارد البشرية بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، كما أطلقت تسميات جديدة لعددٍ من شوارع مكة، فيما أعلنت وزارة الصحة عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة، كذلك أعلنت الشؤون الإسلامية فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المقبل.

- الموارد البشرية تُعلن بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

https://sabq.org/v7nHc3

- تُناسب المكانة التاريخية والدينية.. هنا تسميات جديدة لشوارع بمكة

https://sabq.org/QLD5xt

- "الصحة" تصحح حالة مواطنة بعد تسجيلها "متوفاة" بمستشفى خاص بجازان

https://sabq.org/hPCB7Q

- "سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر 1876 قطعة أرض

https://sabq.org/BjWQyv

- المركزي السعودي يمدد تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من 2021م

https://sabq.org/pT2Kmv

- "الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة

https://sabq.org/CVpP5D

- "الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المقبل

https://sabq.org/nqkZ7B

- "أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان

https://sabq.org/3j25XQ

- وزارة التعليم تعلن: اختبارات الفصل الأول لمدارس "الكبار" حضوريًا

https://sabq.org/nhjqy5

وعلى صعيد الأحداث الدولية، فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، في حال امتثلت إيران بشكل صارم وكامل للاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

- "واشنطن بوست": "بومبيو" يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية

https://sabq.org/KT78Mc

- بايدن: سنعود للاتفاق النووي الإيراني بشرط.. وبمشاركة السعودية والإمارات

https://sabq.org/5Nctgw

- "تخصيب اليورانيوم" يفجِّر الخلافات بين "روحاني" والبرلمان الإيراني

https://sabq.org/bvys9G

- تسريبات من اجتماع حلف "الناتو" تكشف هجومًا أمريكيًا لاذعًا على تركيا

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