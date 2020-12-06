أخبار عاجلة

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال -
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة -
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية" -
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية -
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر" -
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء‎ -
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع -
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم -
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد -
تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجِّل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة

Print
مصر تسجِّل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة تسجِّل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 103324 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 133 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المَرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 118014 حالة، من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد

مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد

جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري

جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري

رانيا يوسف وأمير المصري على ريدكاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

رانيا يوسف وأمير المصري على ريدكاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شبكة عيون الإخبارية