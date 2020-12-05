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اجتماعات خاصة تجهِّز النصر لمواجهة الاتفاق المصيرية

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تكثيف جرعات اللياقة.. والرئيس يناقش عبدالغني

اجتماعات خاصة تجهِّز النصر لمواجهة الاتفاق المصيرية

يواصل النصر تحضيراته لمواجهة الاتفاق الاثنين المقبل ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ "فيتوريا"، مدير الجهاز الفني، التمرين باجتماع مع اللاعبين، ناقش خلاله معهم أحوال الفريق الفترة الماضية والمقبلة، والصعوبات التي تعثَّر إثرها في عدد من المباريات، في وقت أجرى فيه صفوان السويكت، رئيس النادي، محادثات طويلة مع حسين عبد الغني، المدير التنفيذي الجديد.

وزاد فيتوريا، بالتنسيق مع مدرب اللياقة، الجرعات البدنية لجميع العناصر؛ بهدف جاهزية الأفراد كافة للمباريات المقبلة؛ إذ سيلاقي الاتفاق ومن بعده الأهلي في أسبوع واحد.

اجتماعات خاصة تجهِّز النصر لمواجهة الاتفاق المصيرية

اجتماعات خاصة تجهِّز النصر لمواجهة الاتفاق المصيرية

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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