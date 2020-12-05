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4118 إصابة جديدة في المغرب بفيروس كورونا

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4118 إصابة جديدة في المغرب بفيروس كورونا 4118 إصابة جديدة في المغرب بفيروس كورونا
تسجيل 772 حالة في الجزائر و9 وفيات

4118 إصابة جديدة في المغرب بفيروس كورونا

سجّلت المغرب 4118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 376 ألفًا و738.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 327 ألفًا و693 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6184 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، سجّلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 87502 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجّلت أيضًا 9 حالات وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 2501 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 56617 حالة.الجزائر المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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