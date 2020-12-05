لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة  في المملكة دون الـ200 حالة

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"الصحة": تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 ولله الحمد

كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة