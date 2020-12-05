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هذا المشروب يسهم في الحماية من تساقط الشعر والصلع

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هذا المشروب يسهم في الحماية من تساقط الشعر والصلع هذا المشروب يسهم في الحماية من تساقط الشعر والصلع
باحثون: نظراً لاحتوائه على مركب "كاتيهين" العضوي

هذا المشروب يسهم في الحماية من تساقط الشعر والصلع

اكتشف باحثون أن الشاي الأخضر يمكن استخدامه بنجاح كعلاج لتقوية الشعر ومنع تساقطه.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس": أثبت الباحثون أن مركب "كاتيهين" العضوي الموجود في الشاي، يحجب التأثير السلبي لهرمون "التستوستيرون" وهرمون "ديهدروتستوستيرون"، حيث يعمل هذان الهرمونان على إبطاء نمو الشعر وتسريع عملية تساقطه.

وقد أجرى الباحثون تجارب على مجموعة أشخاص يعانون من تساقط الشعر والصلع، طلب منهم وضع مستخلص الشاي الأخضر على فروة الرأس، وكانت النتيجة تسارعاً واضحاً في نمو شعرهم. بحسب الدراسة.

وأجرى الباحثون تجارب أخرى على الفئران المخبرية، واتضح لهم أن ثلث الفئران التي أعطيت مستخلص الشاي الأخضر نشط نمو فروها بعد مضي ستة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن للشعر دورة حياة خاصة تتكون من ثلاث مراحل، "النمو والانتقال والتساقط"، وعادة، تتساقط من 50 إلى مائة شعرة في اليوم، موضحةً أن هذا لا يدعو للقلق، ولكن إذا زاد تساقط الشعر عن هذه الحدود وأصبح ملحوظاً، فيجب استشارة طبيب أخصائي بمشكلات الشعر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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