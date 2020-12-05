أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير -
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب -
عبد الرحمن سعيد: مخرجتش من معسكر مباراة الزمالك خالص خلال 6 أيام.. وأفشة بيسمع الكلام بالحرف الواحد -
ملعب ONTime - د.عبد الرحمن سعيد: سافرت المغرب بالأكل.. ومفيش حاجة طلبتها في شغلي مع الأهلي إترفضت -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي -
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مطلقو نار وعصابة خاطفين و34 جريمة.. وقائع والجناة بقبضة "الأمن العام"

Print
مطلقو نار وعصابة خاطفين و34 جريمة.. وقائع والجناة بقبضة "الأمن العام" مطلقو نار وعصابة خاطفين و34 جريمة.. وقائع والجناة بقبضة "الأمن العام"
نصب وتزييف أوراق نقدية وسرقة ناقلات تخزين والتنفيذ لوافدين ومواطنين

مطلقو نار وعصابة خاطفين و34 جريمة.. وقائع والجناة بقبضة

كشف الأمن العام عن عدد من الضبطيات التي تمت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت جانياً امتهن النصب والاحتيال؛ إضافة إلى الإطاحة بـ"مطلقي النار من سلاح مسدس من داخل مركبتهما"، كما تم الإيقاع بتشكيل عصابي تورط في الخطف والابتزاز.

تفصيلاً، أكد الأمن العام، اليوم، القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه، وضبط بحوزته عدد من الأوراق المزيفة وكمية من المواد المستخدمة في التزييف.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يتباهيان بإطلاق النار في الهواء من سلاح مسدس من داخل مركبتهما، كما تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بارتكاب حادثة اقتحام مستودع لإحدى الشركات التقنية وسرقة ناقلات تخزين تحتوي على 307 أجهزة حاسب محمولة تقدر بقيمة ثلاثة مليين و600 ألف ريال".

وأضاف: "تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة مخالفين من الجنسية البنجلاديشية يتورطون باختطاف خمسة أشخاص من بني جلدتهم واحتجازهم وتعنيفهم بعد تقييدهم وتوثيق ذلك لذويهم في بلدانهم؛ لابتزازهم والمطالبة بفدية مالية مقابل إخلاء سبيلهم".

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يقومان بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات بعد تهشيم الزجاج والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات ومبالغ مالية، كما تم القبض على مواطنين ونازح يرتكبون 34 جريمة جنائية تمثلت في سلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

شبكة عيون الإخبارية