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شريف رمزي بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

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شريف رمزي بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان القاهرة شريف رمزي بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

10:35 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر

أطلّ الفنان شريف رمزي علي السجادة الحمراء بإطلالة أتسمت بالبساطة والأناقة خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة.

ارتدي "شريف" بدلة باللون "الكحلي" وأسفلها قميص باللون الأبيض مع منديل من نفس لون القميص وحزام أسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
شريف رمزي

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