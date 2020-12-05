شريف رمزي بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
10:35 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر
أطلّ الفنان شريف رمزي علي السجادة الحمراء بإطلالة أتسمت بالبساطة والأناقة خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة.
ارتدي "شريف" بدلة باللون "الكحلي" وأسفلها قميص باللون الأبيض مع منديل من نفس لون القميص وحزام أسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.