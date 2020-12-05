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جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
عبد الرحمن سعيد: مخرجتش من معسكر مباراة الزمالك خالص خلال 6 أيام.. وأفشة بيسمع الكلام بالحرف الواحد
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
ملعب ONTime - د.عبد الرحمن سعيد: سافرت المغرب بالأكل.. ومفيش حاجة طلبتها في شغلي مع الأهلي إترفضت
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:28 صباحاً
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السيرة - الفنان أشرف عبد الباقي يروي تفاصيل أول شغلانة اشتغلها مع والده في الورشة
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DMC
السبت 05 ديسمبر 2020 10:23 صباحاً
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