هطولات وبرد بهذه المناطق.."الحصيني" يرسم خريطة أجواء 24 ساعة قادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" ،عبد العزيز الحصيني، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر ،اليوم السبت وحتى صباح الغد.
وقال عبر "تويتر": "متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم السبت 1442/4/20هـ حتى صباح الأحد أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان والمدينة #سقيا".
كما توقع "الحصيني" انخفاض تدريجي في الحرارة على شمال المملكة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- ، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق ، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.الأرصاد حالة الطقس