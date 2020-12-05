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تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

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مصر تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 117583 من ضمنهم 103191 متعافى

مصر تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 109 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 117583 حالة من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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