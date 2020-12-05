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الأردن : انخفاض الوفيات 10% والإصابات 16% وزيادة في أعداد الفحوصات 9%

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الأردن : انخفاض الوفيات 10% والإصابات 16% وزيادة في أعداد الفحوصات 9% الأردن : انخفاض الوفيات 10% والإصابات 16% وزيادة في أعداد الفحوصات 9%

جى بي سي نيوز :-  انخفضت أعداد الوفيات والإصابات التي سجلها الأردن خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي. 

وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، مساء الخميس، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الحالي  28216 إصابة بانخفاض 16% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث سجلت 33626 إصابة. 

فيما سجلت 409 وفيات بالأسبوع الحالي والممتد من 27 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول بانخفاض 10% عن الأسبوع الماضي والممتد من 20 تشرين الثاني ولغاية 26 تشرين الثاني حين سجلت المملكة 456 وفاة. 

وبخصوص أعداد الفحوصات، فقد ارتفعت بنسبة 9% عن الأسبوع الماضي، حيث أحرت الفرق الطبية الأسبوع الماضي 151700 فحص مخبري للكشف عن الفيروس، فيما أحرت الأسبوع الحالي 165852 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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