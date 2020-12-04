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سيد رجب بإطلالة "سيمي فورمال" في ثالث أيام مهرجان القاهرة

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سيد رجب بإطلالة "سيمي فورمال" في ثالث أيام مهرجان القاهرة سيد رجب بإطلالة "سيمي فورمال" في ثالث أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

10:52 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر

ظهر الفنان سيد رجب علي السجادة الحمراء بإطلالة "سيمي فورمال" خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

ارتدي "سيد" جاكت باللون الرصاصي الغامق، مع قميص باللون الحكلي الفاتح، وبلوفر باللون الأسود وبنطلون من الجينز.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
سيد رجب

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