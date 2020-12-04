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جميلة عوض بإطلالة ساحرة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

10:25 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة جميلة عوض على الريد كاربت خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

وارتدت فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
جميلة عوضجميلة عوض

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