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"الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة

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"الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة "الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة
عبر موقع جدارة الإلكتروني من الأحد القادم حتى نهاية الشهر

أعلنت وزارة الدفاع توافُر عدد (154) وظيفة إدارية شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ لشغلها بالخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

ودعت "الوزارة" الراغبين في شغل أي من هذه الوظائف المعلنة للتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
https://www.hrsd.gov.sa

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة الـ11 (مساء) يوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ.وزارة الدفاع جدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وظائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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