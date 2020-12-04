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في ديربي الشرقية .. "القاسم" يتوج الاتفاق بكأس الصالات

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في ديربي الشرقية ..

حقق فريق الاتفاق لكرة قدم الصالات لقب كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بعد أن كسب نظيره القادسية بنتيجة 5/6 .

وتوج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، اليوم الجمعة ، الاتفاق بالكأس لموسم (2019-2020).

وبعد نهاية اللقاء، سلم "القاسم" الاتفاق كأس البطولة والميداليات الذهبية، بالإضافة إلى المكافآت المالية، فيما سلّم القادسية صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية، والمكافآت المالية أيضاً.

وشهدت مراسم التتويج حضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالدمام، حامد السريعي، الذي شارك في تسليم الميداليات للاعبي الفريقين.

في ديربي الشرقية ..

في ديربي الشرقية ..

الاتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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