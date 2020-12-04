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إعلان نتائج التحكيم المبدئي لفئة "شلفا ولي العهد" عن لون "المجاهيم"

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إعلان نتائج التحكيم المبدئي لفئة "شلفا ولي العهد" عن لون "المجاهيم" إعلان نتائج التحكيم المبدئي لفئة "شلفا ولي العهد" عن لون "المجاهيم"
من المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان نتائج التحكيم المبدئي لفئة

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الجمعة، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ"شلفا ولي العهد" عن لون "المجاهيم"، حيث سجل في المنافسة 23، شارك منهم 11 تأهلوا جميعهم، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المتأهلين الـ11، خمسة مواطنين سعوديين، و6 مشاركين من دول الخليج.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: سالم بن راشد بن علي المري، سعود فهد بن بادي الصخابرة، سعيد محسن حمد الفلاحي، عامر سعد محمد المري، عبدالهادي زريب راجس الدوسري، علي بن إبراهيم بن محمد التميمي، عيسى سعيد حمد المرشودي، مبارك مبخوت الشكل المنهالي، مبخوت

عبدالله ناجي المنهالي، محمد عوض ناجي المنهالي، محمد مبخوت ناجي المنهالي.مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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