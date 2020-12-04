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55 وفاة و 4029 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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55 وفاة و 4029 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 55 وفاة و 4029 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتوزّعت اصابات كورونا، بحسب موجز كورونا الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، كما يلي:

- (1376) في محافظة العاصمة عمّان.

- (904) في محافظة إربد، منها (51) في الرمثا.

- (270) في محافظة المفرق.

- (266) في محافظة عجلون.

- (226) في محافظة جرش.

- (211) في محافظة الكرك.

- (203) في محافظة البلقاء.

- (177) في محافظة الزرقاء.

- (124) في محافظة مأدبا.

- (121) في محافظة العقبة.

- (100) في محافظة الطفيلة.

- (51) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (231,237) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,959) حالة.

- سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,909) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، فيما غادرت (156) حالة المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,801) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (173,369) حالة.

- تمّ إجراء (25,260) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,627,156) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.9%).

جي بي سي نيوز

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