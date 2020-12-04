كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

مصراوي Masrawy
09:59 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
كتبت - نورهان محمد
تصوير - محمود عبد الناصر
اطلّت الفنانة كارول سماحة علي الريد كاربت خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة بسيطة وجذابة.
ارتدت "كارول" فستاناً طويلا، باللوني الأسود والسيلفر بدون أكمام وجاء الفستان مكشوفاً من منطقة البطن،ونسقت مع الإطلالة كلاتش من نفس لوني الفستان.
واعتمدت تسريحه شعر ويفي، ومكياجاً هادئاً.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.