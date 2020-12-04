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كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

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كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

مصراوي Masrawy

09:59 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

كتبت - نورهان محمد
تصوير - محمود عبد الناصر

اطلّت الفنانة كارول سماحة علي الريد كاربت خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة بسيطة وجذابة.
ارتدت "كارول" فستاناً طويلا، باللوني الأسود والسيلفر بدون أكمام وجاء الفستان مكشوفاً من منطقة البطن،ونسقت مع الإطلالة كلاتش من نفس لوني الفستان.

واعتمدت تسريحه شعر ويفي، ومكياجاً هادئاً.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.
كارول سماحة

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