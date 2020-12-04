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ليلي علوي تتألق بإطلالة ناعمة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

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ليلي علوي تتألق بإطلالة ناعمة في ثالث أيام مهرجان القاهرة ليلي علوي تتألق بإطلالة ناعمة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

09:54 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

كتبت - نورهان محمد

ظهرت الفنانة ليلي علوي علي السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة بسيطة وأنيقة.

ارتدت "ليلي" بلوزة باللون الأسود من قماش الساتان، مع جيبة من نفس اللون وجاءت الجيبة شفافة من الأسفل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارت بسيطة مكونة من عقد وحلق سيلفر، مع حقيبة "كلاتش" سوداء صغيرة، وأعتمدت مكياجاً قوياً، وتركت شعرها منسدلاً.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

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