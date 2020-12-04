أمينة خليل تتألق بالأسود في ثالث أيام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت الفنانة أمينة خليل على الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أنيق.

ارتدت فستاناً طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

