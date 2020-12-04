غدًا.. "تنمية النظيم والجنادرية" تنظم ندوة "تجارب ريادية في التطوع"

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بمشاركة 3 متحدثين.. ويدير اللقاء نائب رئيس ملتقى "إعلاميون مبادرون"

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، غدًا، ندوة بعنوان "ندوة تجارب ريادية في التطوع" من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء.

ويتحدث خلال الندوة، التي ستقام في قاعة المحامي أحمد العشوان الافتراضية على ZOOM، ثلاثة متحدثين هم: عبدالعزيز آل حسين المشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية، علي الغانم مستشار المعيار الوطني للتطوع نائب رئيس جمعية "تنامي"، نايف الرويلي أمين مجلس حي النظيم التطوعي.

ويقدم المتحدثون الثلاثة، خلال الندوة، التي يديرها المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني نائب رئيس ملتقى "إعلاميون مبادرون"، خلاصة تجارب امتدت لسنوات طويلة في العمل التطوعي أكسبتهم الريادة سواء على مستوى الوطن والمنطقة أو على مستوى الحي.

يُذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية اليوم العالمي للتطوع