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باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء

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باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء
خلال الـ 24 ساعة الماضية

باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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