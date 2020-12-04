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اليومية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ولقاء مع ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً
8 الصبح - نصائح 8 الصبح إمتى يكون ضروري التوجه للحجر الصحي وإمتى يكون العزل المنزلى أفضل في كورونا ؟
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:15 صباحاً
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:09 صباحاً
قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:01 صباحاً
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
القوات الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج ضد خطة الضم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 04 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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