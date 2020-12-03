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"الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

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"الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان "الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

اُختيرت وكيل كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم الدكتورة "ديما علي الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، في إنجازٍ جديد يُضاف لإنجازات أبناء هذا الوطن الشامخ.

وقالت الدكتورة "ديما الشمري": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر عائلتي والزملاء في القسم السعودي أعضاء مجلس إدارة وممثلي ‎#IADRSaudi وجامعتي وجمعيات وجامعات وقطاعات وطني الحبيب على دعمهم وتمكينهم؛ حتى وصلنا لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان".

وكانت الدكتورة "الشمري" تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

وتحمل خبرة طويلة في مجال أبحاث طب الأسنان، وحاصلة على دورات متقدمة، وشهادات علمية متفوقة، أهّلتها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وشاركت في محاضرات في عددٍ من المؤتمرات من بينها مؤتمر دبي العالمي لطب الأسنان في فبراير الماضي.

كما شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ممثلةً عن القسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بين القسم وعدد من مراكز تقويم الأسنان، والجمعيات لأمراض وجراحة اللثة.طب الأسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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