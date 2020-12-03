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محافظ جدة يدشن "ارتقاء" لذوي الاحتياجات الخاصة

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محافظ جدة يدشن "ارتقاء" لذوي الاحتياجات الخاصة محافظ جدة يدشن "ارتقاء" لذوي الاحتياجات الخاصة
الجمعية تقدم الكثير من البرامج النوعية على 4 مسارات

محافظ جدة يدشن

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، جمعية "ارتقاء" لذوي الاحتياجات الخاصة، بمقرها في مدينة جدة، حيث أطلقت أعمالها لتحقيق طموحات وتلبية رغبات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

شارك في حفل التدشين الافتراضي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة الدكتورة "حصة آل مشعان"، ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور "أحمد بن محمد الزايدي".

وألقى "أحمد يحيى الصحفي" مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة مكة المكرمة، كلمة أعلن من خلالها دعمهم للجمعية ورؤيتها ومثمنين جهود المتطوعين برئاسة رئيس الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن شوق السلمي، وتتبع الجمعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 1172.

وتقدم الجمعية عديد البرامج النوعية والتي ترتكز على أربعة مسارات؛ التأهيل والرعاية، التثقيف والتوعية، التدريب والتمكين، التشخيص والتدخل المبكر.

بدوره تقدم رئيس مجلس الإدارة للجمعية بالشكر والتقدير والامتنان لكل من شارك بحفل التدشين، داعياً الله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة ارتقاء جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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