أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/12/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 7/12/2020 -
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة -
قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

Print
إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
10127 إصابة جديدة في إسبانيا والفيروس يقتل 254 شخصًا

إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.

كما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.إيطاليا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية