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أحمد مجدي يتالق في مهرجان القاهره السينمائي بسيمى فورمال

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أحمد مجدي يتالق في مهرجان القاهره السينمائي بسيمى فورمال أحمد مجدي يتالق في مهرجان القاهره السينمائي بسيمى فورمال

مصراوي Masrawy

08:07 م الخميس 03 ديسمبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أحمد مجدي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سيمى فورمال.

ارتدى "مجدي' تيشرت باللون الأبيض، وبنطلون أسود، ونسق مع إطلالته بليزر رصاصي وحذاء باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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