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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد

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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد
في برقيتي عزاء ومواساة لخادم الحرمين وولي العهد

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءاً أو مكروهاً ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه ".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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