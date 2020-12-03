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النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا

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النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا
بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+" وأخبار اللقاح المشجعة

النفط يتحول لـ

تَحولت النفط للون الأخضر؛ حيث لامس خام "برنت" 48.5 دولارًا، بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+".

وكانت أسعار عقود خام برنت قد تراجعت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.5% لتتداول عند 48.03 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6% لتتداول عند 45.01 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، آخرها الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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