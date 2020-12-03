النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا

بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+" وأخبار اللقاح المشجعة
تَحولت أسعار النفط للون الأخضر؛ حيث لامس خام "برنت" 48.5 دولارًا، بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+".
وكانت أسعار عقود خام برنت قد تراجعت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.5% لتتداول عند 48.03 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6% لتتداول عند 45.01 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، آخرها الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.النفط أسعار النفط