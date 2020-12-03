مكة المكرمة.. وفاة و4 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الساحل

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بادومان: إصابتان متوسطتا الخطورة وأخريان بسيطتان وتم تقديم الخدمة الإسعافية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب على طريق الساحل "مكة- الليث".

وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الساحل أمام الشعيبة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان قائلًا: حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و4 إصابات، إصابتان متوسطتا الخطورة وإصابتان بسيطتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث انقلاب