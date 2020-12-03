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خذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا

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خذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا خذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا
أشار إلى هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق عدة

خذها على محمل الجد..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أمطارًا متفرقة اليوم الخميس بمناطق عدة.

وقال "المسند": "اليوم 9 من الحالة المطرية #سقيا، ومتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي #الشرقية و#سدير #الزلفي #الوشم #الدوادمي #عفيف #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي منطقتي #حائل و#الجوف، وأجزاء من شمالي #مكة وجنوبي #المدينة وربما أجزاء من جبال السروات والله أعلم".

ونبّه "المسند"، أمس، إلى أن النماذج المناخية تشير إلى غزارة الأمطار المتوقعة ليوم الجمعة؛ وذلك في محيط #سدير #الزلفي #الغاط #الأرطاوية شرقي #القصيم #الدهناء #الصمان، وربما #الكويت وجنوب #حفر الباطن، وما بين #الجبيل و#الخفجي.. وعليه أهاب بالجميع أخذ التنبؤات على محمل الجد، هذا والله أعلم.الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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