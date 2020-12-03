جمعية أمراض وجراحة اللثة تُسهم بحملة توعوية عن صحة الفم والأسنان بحائل

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بمركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك سلمان التخصصي

أسهمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة بحملة توعوية بصحة الفم والأسنان بمركز السكر بالتعاون مع إدارة طب الأسنان بحائل، وذلك بمركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وشارك في الحملة إدارة طب الأسنان بحائل وعيادات الأسنان المتنقلة، وتم تقديم خدمة الكشف المبكر على صحة الفم والأسنان لزوار المركز، والذي جاء في مقدمتهم مدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور فرحان فالح الشمري، ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي الدكتور نهار محمد الرشيدي.