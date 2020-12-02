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"تعليم جدة" تتوِّج المدارس الفائزة في مسابقة "مستقبل وطن"

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"المسعودي" يشيد بالمسابقات الوطنية المتميزة ذات المضامين السامية

كرَّم اليوم المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، المدارس الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مسابقة الطفولة المبكرة (مستقبل وطن) للعام الدراسي 1440- 1441ه‍، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) منال اللهيبي، ومديرة إدارة رياض الأطفال، وقائدات المدارس الفائزة بالمسابقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة.

وأشاد "المسعودي" بالمسابقات الوطنية المتميزة التي تحمل مضامين سامية، أبرزها ترسيخ الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، من خلال منافسة شريفة وممتعة بين المدارس، خاصة الطفولة المبكرة التي منها انطلاقة احتضان مستقبل الوطن. مقدمًا الشكر لإدارة رياض الأطفال على تنظيم هذه المنافسات الرائدة.

وجاء ترتيب المدارس المتوَّجة بالمراكز العشرة الأولى على النحو الآتي:

المركز الأول الابتدائية الـ136، وبلغت قيمة الجائزة 15 ألف ريال.

المركز الثاني: الابتدائية الـ90، وجائزة بقيمة 12 ألف ريال.

المركز الثالث: الابتدائية الـ47، وجائزة بقيمة 9 آلاف ريال.

المركز الرابع: متوسطة البريكة، وجائزة قيمتها 6 آلاف ريال.

المركز الخامس: الابتدائية الثالثة بخليص، وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز السادس: الابتدائية الـ177، وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز السابع: الابتدائية الـ213، وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز الثامن: الابتدائية الـ14، وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز التاسع: ابتدائية الإمام الشافعي وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز العاشر: ابتدائية عبدالملك بن مروان، وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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