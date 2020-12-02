أخبار عاجلة

ترامب: مجلس الشيوخ يواجه خطر سرقته -
انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. غياب الوجوه النسائية - تعليق أحمد المليفي -
فيضانات تجتاح مناطق شمال إيطاليا -
الأمير تركي الفيصل يهاجم إسرائيل في مؤتمر المنامة.. وأشكنازي يرد -
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف -
نتنياهو يحتفل بذكرى اعتراف ترامب بالقدس -
12 أكذوبة انطلت علينا بفضل هوليوود -
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة -
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة -
الجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء أزمة الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة

Print
"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة "الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة
تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة.. وتستمر حتى يوم الأحد

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من الجمعة القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة خصوصًا المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة، وستكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم راجين السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية