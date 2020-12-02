أخبار عاجلة

ترامب: مجلس الشيوخ يواجه خطر سرقته -
انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. غياب الوجوه النسائية - تعليق أحمد المليفي -
فيضانات تجتاح مناطق شمال إيطاليا -
الأمير تركي الفيصل يهاجم إسرائيل في مؤتمر المنامة.. وأشكنازي يرد -
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف -
نتنياهو يحتفل بذكرى اعتراف ترامب بالقدس -
12 أكذوبة انطلت علينا بفضل هوليوود -
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة -
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة -
الجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء أزمة الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. "تطوير المدينة": تحسين المحيط العمراني لوادي العقيق

Print

بالصور..

نفذت هيئة تطوير المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق بالمدينة المنورة، وتم تحسين المحيط العمراني على ضفاف الوادي المبارك، واستعادة الهوية التاريخية لوادي العقيق والمرتبط بتاريخ المدينة المنورة، والذي يعد شاهداً على السيرة النبوية.

وأنشأت الهيئة ممشى العقيق المتنفس الجديد بطول ١٦٠٠ متر على ضفاف الوادي، و١٤ متراً متوسط عرض مسارات الممشى، ويحتوي المشروع على ٢٧٧ شجرة تلقي بظلالها على ممارسي الرياضة، و٧٧ شجرة نخيل تزين الساحات المفتوحة على ضفاف الوادي، و٨٥٠ شجيرة لإضفاء لمسة جمالية على امتداد المسارات، و٨٠ سلة للمهملات.

كما اكتست أرضيات الممشى بأحجار البازليت والجرانيت لتكون مانعة للانزلاق، ويستوعب الممشى ٤٥٠٠ شخص في الساعة، و٦٥ عاموداً لتعزيز الإضاءة في الممشى بتقنية LED و٩٨٠ إضاءة سفلية موزعة هندسياً لإظهار جماليات مكونات الممشى، وتسع ساحات بلازا ذات إطلالات بديعة على ضفاف الوادي، و٢٨٧ موقعاً مخصصاً للاستراحة وللانتظار على امتداد الموقع، و١٢٠ موقف سيارات.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

هيئة تطوير المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية