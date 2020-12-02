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"الموارد البشرية" بعسير يقيم ورشة لشرح خدمة الترقيات والنقل عبر "مسار"

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تستمر لـ3 أيام وتقدم شرحًا مفصلًا للوائح الناظمة

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية بمنطقة عسير، ورشة عمل لشرح خدمة الترقيات والنقل على منصة "مسار"، وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لموظفي الموارد البشرية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة.

واستهلّ اللقاء بترحيب مدير عام فرع وزارة الموارد ‏البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، هادي بن عايض الشهراني، بالحضور؛ حيث أوضح أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة لقاءات سينفذها فرع الوزارة موجهةً للجهات الحكومية بالمنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات معهم وتمكينهم من إدارة مواردهم البشرية المعني بالأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ويستمر اللقاء لمدة ثلاثة أيام، يُقدَّم فيه شرح مفصل لجميع مواد اللائحة المتعلقة بالنقل والترقية وكيفية الاحتساب والاستفادة من المؤهلات والخبرات وفق دليل التصنيف، بالإضافة إلى تطبيق عملي على عملية اختيار المعايير والأوزان وإعداد إعلانات الترقية عبر منصة "مسار".

وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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