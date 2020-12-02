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.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

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بالفيديو.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية .. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس

بالفيديو.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

أظهر مقطع واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

ووفقاً لموقع " تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏ سمكة ‏قرش سائحة ألمانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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